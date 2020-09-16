Варламов помог "Айлендерс" сократить отставание в серии с "Тампой"

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Айлендерс" и "Тампой" сильнее была команда из Нью-Йорка. Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил Джордан Эберле.

Ворота команд в этой игре защищали российские вратари. Голкипер "Айлендерс" Семён Варламов был признан первой звездой матча, отразив 36 бросков. Страж ворот "Тампы" Андрей Василевский справился с 22 бросками.

"Айлендерс" сократили отставание в серии. "Тампа" теперь ведёт в счёте 3:2. Следующий матч состоится в ночь на 18 сентября.

Ранее в финал Кубка Стэнли вышел "Даллас Старз".