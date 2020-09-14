Французское "классико" между "ПСЖ" и "Марселем" завершилось грандиозным скандалом. На поле в дополнительное время вспыхнула драка. Зачинщиком потасовки стал полузащитник парижан Леандро Паредес.
Аргентинец толкнул футболиста "Марселя", после чего все переросло в массовую потасовку. В результате у "ПСЖ" были удалены Паредес, Неймар и Курзава, а у "Марселя" - Дарио Бенедетто и Жордан Амави.
Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴
Как тебе поступок бразильца? 😠https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Марселя". Парижане проиграли второй матч подряд на старте чемпионата, не забив ни одного гола. С "ПСЖ" такое случилось впервые с 1978 года.
Следующий матч "ПСЖ" проведёт против "Метца" 16 сентября.
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