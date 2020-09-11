IBU не включил Россию в календарь Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) окончательно утвердил календарь этапов Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Новинка кубка — этап открытия в финском Контиолахти.

В Финляндии состоятся всего две гонки — индивидуальная и спринт. Стартует сезон 27 ноября.

Чемпионат мира в 2021 году пройдёт в Пекине с 23 февраля по 1 марта. Там же годом позже состоятся олимпийские заезды.

Завершится сезон 21 марта этапом в норвежском Холменколлене.

Календарь Кубка мира по биатлону-2020/21