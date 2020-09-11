IBU не включил Россию в календарь Кубка мира по биатлону
Международный союз биатлонистов (IBU) окончательно утвердил календарь этапов Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Новинка кубка — этап открытия в финском Контиолахти.
В Финляндии состоятся всего две гонки — индивидуальная и спринт. Стартует сезон 27 ноября.
Чемпионат мира в 2021 году пройдёт в Пекине с 23 февраля по 1 марта. Там же годом позже состоятся олимпийские заезды.
Завершится сезон 21 марта этапом в норвежском Холменколлене.
Календарь Кубка мира по биатлону-2020/21
- 27-29 ноября 2020 года. Контиолахти (Финляндия).
- 30 ноября — 6 декабря 2020 года. Эстерсунд (Швеция).
- 7-13 декабря 2020 года. Хохфильцен (Австрия).
- 14-20 декабря 2020 года. Анси (Франция).
- 4-10 января 2021 года. Оберхоф (Германия).
- 11-17 января 2021 года. Рупольдинг (Германия).
- 18-24 января 2021 года. Антерсельва (Италия).
- 9-21 февраля 2021 года. Поклюка (Словения).
- 23 февраля — 1 марта 2021 года. Чемпионат мира. Пекин (Китай).
- 8-14 марта 2021 года. Нове-Место (Чехия).
- 16-21 марта 2021 года. Холменколлен (Норвегия).