Тедеско объявил о поисках правого защитника для "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о ситуации с полузащитником Романом Зобниным. Футболист ранее был переведен на правый фланг обороны.

По словам Тедеско, он попросил Зобнина временно перейти на правый фланг. Футболист вошёл в положение команды, но всё же хотел бы вернуться на свою позицию.

"Он вошёл в моё положение и с тех пор делает свою работу. Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождён, и это его призвание", — приводит "Чемпионат" слова Тедеско.

Также наставник красно-белых сообщил, что ищет усиление на правый фланг, что позволит Зобнину вернуться в центр. По словам Тедеско, "Спартак" подпишет только того футболиста, который будет сильнее Романа.