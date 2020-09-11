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Тедеско объявил о поисках правого защитника для "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о ситуации с полузащитником Романом Зобниным. Футболист ранее был переведен на правый фланг обороны.

Тедеско объявил о поисках правого защитника для

По словам Тедеско, он попросил Зобнина временно перейти на правый фланг. Футболист вошёл в положение команды, но всё же хотел бы вернуться на свою позицию.

"Он вошёл в моё положение и с тех пор делает свою работу. Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождён, и это его призвание", — приводит "Чемпионат" слова Тедеско.

Также наставник красно-белых сообщил, что ищет усиление на правый фланг, что позволит Зобнину вернуться в центр. По словам Тедеско, "Спартак" подпишет только того футболиста, который будет сильнее Романа.

"Ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдём, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше", — заявил Тедеско.

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