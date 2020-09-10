Калининградская "Балтика" оригинально анонсировала подписание нового футболиста. Имя игрока пока неизвестно, но переход уже вызвал резонанс в соцсетях.
"Балтика" в одном из своих официальных пабликов опубликовала фотографию клиники "Шарите", в которой лечение проходит Алексей Навальный. По версии немецких врачей, он был отравлен боевым веществом группы "Новичок".
"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". Все подробности клуб сообщит в ближайшее время", — говорится в подписи к фотографии.
Позже запись удалили из социальной сети.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.