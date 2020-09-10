"Балтика" в анонсе использовала сюжет про Навального и "Новичок"

Калининградская "Балтика" оригинально анонсировала подписание нового футболиста. Имя игрока пока неизвестно, но переход уже вызвал резонанс в соцсетях.

"Балтика" в одном из своих официальных пабликов опубликовала фотографию клиники "Шарите", в которой лечение проходит Алексей Навальный. По версии немецких врачей, он был отравлен боевым веществом группы "Новичок".

Балтийский "Новичок".

"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". Все подробности клуб сообщит в ближайшее время", — говорится в подписи к фотографии.

Позже запись удалили из социальной сети.