Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил предложение от "Спартака". Футболист в случае подписания контракта с красно-белыми может зарабатывать 2,5 млн евро в год, сообщает "СЭ".
Также на Кузяева выходил "Локомотив". Подробности предложения железнодорожников неизвестны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кузяев планирует стать игроком одного из европейских клубов. Сообщалось о предметном интересе к футболисту со стороны испанского "Алавеса", который предложил ему зарплату в размере 0,6 млн евро.
При этом у игрока есть договорённость с "Зенитом" - в случае срыва перехода в Европу он в первую очередь проведёт переговоры с питерцами.
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