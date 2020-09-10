Кузяев получил предложение от "Спартака"

Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил предложение от "Спартака". Футболист в случае подписания контракта с красно-белыми может зарабатывать 2,5 млн евро в год, сообщает "СЭ".

Также на Кузяева выходил "Локомотив". Подробности предложения железнодорожников неизвестны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кузяев планирует стать игроком одного из европейских клубов. Сообщалось о предметном интересе к футболисту со стороны испанского "Алавеса", который предложил ему зарплату в размере 0,6 млн евро.

При этом у игрока есть договорённость с "Зенитом" - в случае срыва перехода в Европу он в первую очередь проведёт переговоры с питерцами.

Карьера Кузяева