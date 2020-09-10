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Кузяев получил предложение от "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил предложение от "Спартака". Футболист в случае подписания контракта с красно-белыми может зарабатывать 2,5 млн евро в год, сообщает "СЭ".

Кузяев получил предложение от

Также на Кузяева выходил "Локомотив". Подробности предложения железнодорожников неизвестны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кузяев планирует стать игроком одного из европейских клубов. Сообщалось о предметном интересе к футболисту со стороны испанского "Алавеса", который предложил ему зарплату в размере 0,6 млн евро.

При этом у игрока есть договорённость с "Зенитом" - в случае срыва перехода в Европу он в первую очередь проведёт переговоры с питерцами. 

Карьера Кузяева

  • После занятий в академии "Зенита" футболист выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек". 
  • В 2017 году вернулся в "Зенит". Он провёл три сезона в составе питерской команды - 94 матча, 12 голов.
  • За сборную России отыграл 23 матча. Кузяев провёл два матча в сентябре против Сербии и Венгрии несмотря на то, что находится в поисках клуба.
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