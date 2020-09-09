Кокорин заявил о готовности выйти на матч в ЦСКА

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своём состоянии перед дерби против ЦСКА. Матч состоится 13 сентября.

Кокорин пропустил старт сезона из-за повреждения. Ранее футболист вернулся к занятиям в общую группу "Спартака".

Футболист заявил, что готов выйти на поле и рассчитывает попасть в заявку на матч.

"Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА", — приводит ТАСС слова Кокорина.

Ранее сообщалось, что интерес к Кокорину проявляет "Рома". Римлянам необходимо заплатить 7 млн евро, чтобы подписать игрока.