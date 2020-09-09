Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своём состоянии перед дерби против ЦСКА. Матч состоится 13 сентября.
Кокорин пропустил старт сезона из-за повреждения. Ранее футболист вернулся к занятиям в общую группу "Спартака".
Футболист заявил, что готов выйти на поле и рассчитывает попасть в заявку на матч.
"Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА", — приводит ТАСС слова Кокорина.
Ранее сообщалось, что интерес к Кокорину проявляет "Рома". Римлянам необходимо заплатить 7 млн евро, чтобы подписать игрока.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?