"Аталанта" может купить еще одного игрока из чемпионата России

"Аталанта" планирует приобрести футболиста ЦСКА Николу Влашича. В клубе из Бергамо рассматривают игрока как замену капитану команды Алехандро Гомесу, сообщает ItaSportPress.

Гомес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Футболист в случае перехода получит контракт с зарплатой в 6 млн евро. Сама "Аталанта" заработает на трансфере 15 млн.

Ранее отец Влашича сообщил, что ЦСКА не собирается продавать хорвата. Трансфер в другой клуб возможен только в том случае, если покупатель заплатит сумму отступных — 35 млн евро.

"Аталанта" в начале сентября подписала контракт с футболистом "Локомотива" Алексеем Миранчуком. Железнодорожники получили 14,5 млн евро.