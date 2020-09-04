Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку группового этапа Кубка России. 30 команд были разбиты на 10 групп — в каждой по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Лидер чемпионата РПЛ "Спартак" получил в соперники красноярский "Енисей" и московскую "Родину".
Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.
За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.
Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, ¼ финала — 2-3 марта, ½ финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.
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