"Спартак" узнал соперников по групповому этапу Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку группового этапа Кубка России. 30 команд были разбиты на 10 групп — в каждой по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Лидер чемпионата РПЛ "Спартак" получил в соперники красноярский "Енисей" и московскую "Родину".

Жеребьёвка группового этапа Кубка России

Группа 1

"Урал".

"Велес".

"Волга".

Группа 2

"Спартак" (Москва).

"Енисей".

"Родина".

Группа 3

"Арсенал" (Тула).

"Текстильщик".

"Салют-Белгород".

Группа 4

"Уфа".

"Чертаново".

"Ленинградец".

Группа 5

"Химки".

"Нижний Новгород".

"Зенит" (Иркутск).

Группа 6

"Ахмат".

"Шинник".

"Знамя".

Группа 7

"Ротор".

"Крылья Советов".

"Динамо" (Ставрополь).

Группа 8

"Сочи".

"Оренбург".

"Звезда" (Пермь).

Группа 9

"Рубин".

"СКА-Хабаровск".

"Черноморец".

Группа 10

"Тамбов".

"Динамо" (Брянск).

"Машук-КМВ".

Регламент Кубка России

Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.

1-й тур. 16-17 сентября. Клуб ПФЛ — Клуб РПЛ.

2-й тур. 30 сентября — 1 октября. Клуб ПФЛ — Клуб ФНЛ.

3-й тур. 21-22 октября. Клуб ФНЛ — Клуб РПЛ.

За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, ¼ финала — 2-3 марта, ½ финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.