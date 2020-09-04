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"Спартак" узнал соперников по групповому этапу Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку группового этапа Кубка России. 30 команд были разбиты на 10 групп — в каждой по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Лидер чемпионата РПЛ "Спартак" получил в соперники красноярский "Енисей" и московскую "Родину".

Жеребьёвка группового этапа Кубка России

Группа 1

  • "Урал".
  • "Велес".
  • "Волга".

Группа 2

  • "Спартак" (Москва).
  • "Енисей".
  • "Родина".

Группа 3

  • "Арсенал" (Тула).
  • "Текстильщик".
  • "Салют-Белгород".

Группа 4

  • "Уфа".
  • "Чертаново".
  • "Ленинградец".

Группа 5

  • "Химки".
  • "Нижний Новгород".
  • "Зенит" (Иркутск).

Группа 6

  • "Ахмат".
  • "Шинник".
  • "Знамя".

Группа 7

  • "Ротор".
  • "Крылья Советов".
  • "Динамо" (Ставрополь).

Группа 8

  • "Сочи".
  • "Оренбург".
  • "Звезда" (Пермь).

Группа 9

  • "Рубин".
  • "СКА-Хабаровск".
  • "Черноморец".

Группа 10

  • "Тамбов".
  • "Динамо" (Брянск).
  • "Машук-КМВ".

Регламент Кубка России

Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.

  • 1-й тур. 16-17 сентября. Клуб ПФЛ — Клуб РПЛ.
  • 2-й тур. 30 сентября — 1 октября. Клуб ПФЛ — Клуб ФНЛ.
  • 3-й тур. 21-22 октября. Клуб ФНЛ — Клуб РПЛ.

За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, &frac14 финала — 2-3 марта, &frac12 финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.

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