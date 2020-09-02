Теннисистка из России Софья Жук опубликовала в Instagram откровенную фотографию, которую обсуждают все болельщики. На снимке девушка изображена топлес. Теннисистка прикрывает грудь рукой.
"Почему бы и нет", - оставила Жук запись в Instagram.
Позже фото было удалено из Instagram, но осталось в Сети.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.