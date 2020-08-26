"Барселона" не будет судиться с Месси и продаст его

Руководство "Барселоны" приняло решение продать нападающего Лионеля Месси. Клуб не хочет обращаться в суд по поводу его контракта.

Месси 23 августа уведомил "Барселону" о желании уйти из клуба. В пункте 23 его контракта было записано условие, при котором аргентинец должен был отправить уведомление команде до 10 июня. Поэтому в Каталонии по началу не согласились выполнить просьбу нападающего.

Форвард считает, что запрос полностью соответствует контракту, так как сроки сезона-2019/20 и летнего трансферного окна были перенесены из-за коронавируса. Юристы "Барсы" считают, что у Месси есть шанс выиграть дело в суде, поэтому рекомендовали руководству выполнить просьбу аргентинца.

Месси станет самым дорогим футболистом?

В "Барсе" хотят сделать Месси самым дорогим футболистом в мире. Клуб хочет получить от покупателя на 1 евро больше, чем ранее был продан Неймар. "ПСЖ" заплатил за бразильца ровно 222 млн евро.

Вместе с тем, у Месси остаётся лишь год по контракту с "Барселоной", поэтому потенциальные покупатели могут не согласиться на такой ценник. Аргентинец может продолжить карьеру в "ПСЖ", "Манчестер Сити" или "Интере".