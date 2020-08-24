Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан рассказал о ходе переговоров с форвардом Александром Овечкиным. Действующий контракт 34-летнего россиянина завершается в июне 2021 года.
Ранее сообщалось, что стороны проведут переговоры после завершения сезона. По словам Маклеллана, встреча будет проведена чуть позже, когда команда приступит к тренировочному лагерю.
"Мы проведем переговоры с Овечкиным в тренировочном лагере. Продолжим их", — приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.
Россиянин выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. Овечкин провёл 1152 матча за "Вашингтон", в которых забросил 706 шайб.
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