"Вашингтон" и Овечкин ведут переговоры о новом контракте

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан рассказал о ходе переговоров с форвардом Александром Овечкиным. Действующий контракт 34-летнего россиянина завершается в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что стороны проведут переговоры после завершения сезона. По словам Маклеллана, встреча будет проведена чуть позже, когда команда приступит к тренировочному лагерю.

"Мы проведем переговоры с Овечкиным в тренировочном лагере. Продолжим их", — приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.

Овечкин в "Вашингтоне"

Россиянин выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. Овечкин провёл 1152 матча за "Вашингтон", в которых забросил 706 шайб.