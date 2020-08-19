В Париже после выхода "ПСЖ" в финал ЛЧ вспыхнули беспорядки

Полиция Парижа задержала около 40 человек по итогам вечерних беспорядков в городе. Хаос на Елисейских полях и у стадиона "Парк де Пренс" возник после выхода "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов.

Парижане впервые в истории вышли в решающий матч турнира, обыграв в полуфинале "Лейпциг" (3:0). После финального свистка болельщики устроили празднования, которые переросли в беспорядки, сообщает AFP.

Фанаты вышли на улицы без масок в то время, когда в Париже существуют ограничения из-за пандемии коронавируса. Аресты производились в результате использования болельщиками пиротехники, дракам и кражам.