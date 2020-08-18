Хабиб возглавит рейтинг UFC после отказа Джонса от титула

Американский боец UFC Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе. О своём решении чемпион объявил после разговора с главой организации Даной Уайтом.

"Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех причастных, организацию и моих фанатов", — написал Джонс в Twitter.

Джонс провёл 28 боёв в UFC, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Изменения в рейтинге UFC

Джонс на данный момент возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. После отказа от титула он должен быть исключен из списка.

В таком случае рейтинг возглавит Хабиб Нурмагомедов, непобеждённый чемпион организации в лёгком весе.