Американский боец UFC Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе. О своём решении чемпион объявил после разговора с главой организации Даной Уайтом.
"Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех причастных, организацию и моих фанатов", — написал Джонс в Twitter.
Джонс провёл 28 боёв в UFC, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Джонс на данный момент возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. После отказа от титула он должен быть исключен из списка.
В таком случае рейтинг возглавит Хабиб Нурмагомедов, непобеждённый чемпион организации в лёгком весе.
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