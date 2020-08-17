РФС отстранил судью Казарцева на неопределённый срок

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация вынесла наказание арбитру Василию Казарцеву. В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи" он поставил пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте.

Сочинская команда сравняла счёт и отобрала победу у "Спартака" - 2:2. Момент вызвал скандал в российском футболе. Владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снятием с чемпионата. Позже экспертная комиссия РФС признала ошибку Казарцева в момент назначения пенальти.

Футбольный судья отстранён от работы на неопределённый срок.