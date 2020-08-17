Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Aviasales запретил авиакомпаниям навязывать платные услуги
Найден ген, который поможет в лечении рассеянного склероза
В сочинском дельфинарии белуха укусила ребенка за ногу
Между Туапсе и Гагрой запустили туристический ретро-поезд
В центре Севастополя открыли новый туристический информационный центр
Аналитики назвали среднюю зарплату российских учителей
Обнаружены вирусы, превращающие людей в "зомби"
Валуев считает протесты в Белоруссии репетицией российского сценария
Производство сухих бальзамов из оленьих рогов запустили в Бурятии

РФС отстранил судью Казарцева на неопределённый срок

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация вынесла наказание арбитру Василию Казарцеву. В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи" он поставил пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте.

Сочинская команда сравняла счёт и отобрала победу у "Спартака" - 2:2. Момент вызвал скандал в российском футболе. Владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снятием с чемпионата. Позже экспертная комиссия РФС признала ошибку Казарцева в момент назначения пенальти.

Футбольный судья отстранён от работы на неопределённый срок.

"РФС отстранил Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время за ошибочный пенальти в матче "Спартак" - "Сочи", - приводит ТАСС слова Алаева.

Последние материалы
Нефролог Артюхина: "Соль - самый опасный продукт для почек"
РФС отстранил судью Казарцева на неопределённый срок
Aviasales запретил авиакомпаниям навязывать платные услуги
Найден ген, который поможет в лечении рассеянного склероза
В сочинском дельфинарии белуха укусила ребенка за ногу
Кокорин попал в число футболистов, сдавших тест на допинг
Между Туапсе и Гагрой запустили туристический ретро-поезд
В центре Севастополя открыли новый туристический информационный центр
Аналитики назвали среднюю зарплату российских учителей
Губерниев высказался о смерти 17-летнего футболиста
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности

Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Политика. Новости и аналитика
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Власть
Пушков: поражение Лукашенко неизбежно
Любовь Степушова Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России? Любовь Степушова Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас Василий Амирджанов События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор Василий Амирджанов
Комментарии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Илья Шаблинский об отсутствии правосудия в наших судах
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
Жириновский захотел испытать на себе вакцину от коронавируса
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ