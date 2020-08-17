Marca назвала три варианта для Месси

У форварда "Барселоны" Лионеля Месси есть три варианта продолжения карьеры. Капитан команды ещё не принял окончательное решение, поэтому весь клуб находится в подвешенном состоянии.

Сегодня должно быть официально объявлено об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера "Барсы", а новым наставником команды должен стать голландец Рональд Куман.

Журналисты Marca считают, что у аргентинца есть три варианта на будущее.

Расторгнуть контракт

Месси может разорвать контракт с клубом уже этим летом. Но президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу собирается не допустить этого, чтобы не проиграть выборы. Уход капитана однозначно настроит держателей акций против нынешнего президента.

Доработать контракт

По второму варианту Месси не будет ничего менять до следующего лета, когда у него заканчивается контракт. Такой сценарий удобен для всех сторон — с января Лео спокойно сможет вести переговоры с другими клубами, а сама "Барса" избежит имиджевых потерь.

Продлить контракт

Есть вероятность того, что контракт Месси и "Барселоны" будет продлён. В этом случае пролонгация будет на один сезон, но не на длительное время.