Фернандеш рассказал, с каким словом у него ассоциируется Путин

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал о заметных изменениях в России. Футболист выступал в РПЛ с 2014 по 2020 год.

"Первая вещь, что приходит на ум — курс евро. Когда я подписывал контракт, он был на уровне 45 рублей. Что ещё? Сложно что-то подметить, ведь каждый день я ездил на тренировки или матчи, времени узнать страну лучше было не так много", — приводит слова Фернандеша портал "Всё про спорт".

Также футболист охарактеризовал президента России Владимира Путина. По словам Фернандеша, глава российского государства имеет большой авторитет.

"Он у меня ассоциируется со словом власть или могущество и с большим авторитетом. Сложно что-то ещё добавить, так как я пристально не слежу за политикой", — добавил Фернандеш.

Фернандеш в России

Португалец отыграл пять сезонов за "Локо" и один в составе "Краснодара".