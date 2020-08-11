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Судья матча "Спартак" - "Сочи" признал, что мог не ставить пенальти

Спорт » Командные виды » Футбол

Арбитр матча "Спартак" — "Сочи" Виталий Казарцев объяснил эпизод с назначением пенальти, который вызвал скандал в российском футболе. Судья вышел на связь из Воронежа и рассказал о своём видении ситуации в эфире "Матч ТВ".

Казарцев отметил, что видел момент как на ладони, поэтому был уверен в собственном решении. По словам рефери, он также отчётливо понимал, что ставит пенальти в конце матча.

Главный арбитр объяснил, что увидел на поле в тот момент:

  • футболист "Сочи" был первым на мяче, выиграл единоборство и пробил по воротам;
  • защитник "Спартака" Жиго правой ногой попал в левую ногу футболисту "Сочи";
  • косвенные признаки контакта между футболистами — направление падения игрока сочинской команды.

Казарцев заявил, что момент действительно был нетипичным, но действия Жиго он оценивал несмотря на то, что игрок "Сочи" нанёс удар по воротам.

"По моему мнению, были основания наказать Жиго за нарушение по неосторожности. По тому, что я видел на поле. Об этом сообщил моему видеопомощнику по коммуникационной системе", — заявил Казарцев.

Судья отметил, что после игры посмотрел видеозапись и увидел те же элементы, что и на поле. Вместе с тем Казарцев признал, что неверно оценил интенсивность движения Жиго.

"Единственное отличие от того, что видел вживую, — интенсивность движения Жиго на самом деле была не такой высокой, оно не было таким акцентированным, как я оценил, находясь на поле. Основания есть как для назначения 11-метрового удара, так и для неназначения — для того, чтобы продолжить игру. Могу честно признаться, что оснований для продолжения игры, по итогам просмотра момента со всех ракурсов, больше. Но это не явная и очевидная ошибка", — заявил Казарцев.

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