Федун: "Аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи" невозможно"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу предложения аннулировать результат матча 1-го тура РПЛ против "Сочи" (2:2). После игры из-за судейства разгорелся скандал, а сам руководитель клуба заявил, что снимет команду с чемпионата.

"Аннулировать [результат матча "Спартак" — "Сочи"] невозможно", — приводит ТАСС слова Федуна.

Федун предлагает иностранных арбитров

Владелец "Спартака" также назвал свой выход из ситуации с работой арбитров. По его словам, помочь могут зарубежные судьи.