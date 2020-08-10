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Федун: "Аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи" невозможно"

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу предложения аннулировать результат матча 1-го тура РПЛ против "Сочи" (2:2). После игры из-за судейства разгорелся скандал, а сам руководитель клуба заявил, что снимет команду с чемпионата.

"Аннулировать [результат матча "Спартак" — "Сочи"] невозможно", — приводит ТАСС слова Федуна.

Федун предлагает иностранных арбитров

Владелец "Спартака" также назвал свой выход из ситуации с работой арбитров. По его словам, помочь могут зарубежные судьи.

"Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира", — заявил Федун.

 

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