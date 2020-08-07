Российская премьер-лига (РПЛ) приняла окончательное решение по матчу за Суперкубок. Сегодня на "ВЭБ-Арене" сыграют "Зенит" и "Локомотив". Игра начнётся в 19.00.
Несмотря на желание транслятора, РПЛ приняла решение не отказываться от дополнительного времени. В случае ничейного результата после двух таймов будет проведены два тайма по 15 минут.
Кроме того, в матче будет разрешено сделать по пять замен вместо трёх. Шестая возможна в дополнительное время.
Игру покажет Первый канал.
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