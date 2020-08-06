"Мерседес" подписал новый контракт с Боттасом

Команда "Формулы-1" "Мерседес" объявила о продлении контракта с Валттери Боттасом. Пилот останется в составе на 2021 год.

"Последние несколько лет были посвящены постоянному развитию и работе над каждым аспектом гонки. Уверен, что сегодня я нахожусь в лучшей форме, в которой когда-либо находился, но всегда могу поднять планку. "Мерседес" придерживается той же философии — они всегда жаждут большего", — заявил Боттас.

Финский гонщик выступает в "Формуле-1" с 2011 года. Вначале он был пилотом "Уильямса", а в 2017 году перешёл в "Мерседес".

В "Формуле-1" он одержал восемь побед и 39 раз попал на подиум. Сейчас финн занимает второе место в чемпионате, уступая Льюису Хэмилтону.