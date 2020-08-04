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CAS отложил решение по делу российских биатлонисток

Спорт

Адвокат Алексей Панич рассказал о ходе рассмотрения в CAS дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Арбитражный суд отложил вынесение решения на конец августа - начало сентября.

По словам Панича, защита получила официальное уведомление от CAS по продлению срока рассмотрения.

"Сейчас мы ожидаем решение суда в конце августа – начале сентября. Мотивация в таких случаях обычно не дается. Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление", - приводит "РИА Новости" слова Панича.

Адвокат объяснил, что вынесение решения может быть перенесено на более поздний срок, но защита надеется, что получит его в сентябре. 

Вилухина, Зайцева и Романова оспаривают решение МОК, по которому их лишили наград Олимпиады-2014 в Сочи. Девушек обвинили в нарушении антидопинговых правил. 

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