Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала интервью беглого главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ранее информатор WADA призвал полностью отстранить Россию от Олимпийских игр.

"Думала, что этот листок перелистнули, и там уже невыгодно раздувать эту тему. Видимо, нет других новостей, только говорить про это. Родченкову нужно поддерживать свою политику, вот он ее и поддерживает, а то забыли все про него.

Можно ли его слова воспринимать всерьез? Мы же понимаем, что все комиссии все отработали: какие-то факты подтвердились, какие-то факты не подтвердились, были и будут суды по ряду случаев. Давайте дождемся судов, а потом будем делать выводы. Сценарий одинаковый: скоро суд, значит, Родченков будет делать такие яркие комментарии", — заявила Журова в интервью Sport24.