Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе в отношении "Зенита". Питерский клуб наказан за появление на трибуне баннера с фотографией владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Баннер оскорбительного содержания появился во время полуфинала Кубка России "Зенит" — "Спартак". Сине-бело-голубые заплатят 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Кроме того, РФС закрыл девять секторов стадиона "Зенит" условно. Испытательный срок составляет два года.
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.