"Зенит" оштрафован на 500 тыс. за баннер про Федуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе в отношении "Зенита". Питерский клуб наказан за появление на трибуне баннера с фотографией владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Баннер оскорбительного содержания появился во время полуфинала Кубка России "Зенит" — "Спартак". Сине-бело-голубые заплатят 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Кроме того, РФС закрыл девять секторов стадиона "Зенит" условно. Испытательный срок составляет два года.