"Химки" получат финансовую поддержку от одного из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Называется сумма в размере 250 млн рублей, сообщает ИА "Чемпионат".
Каким способом будет сделано финансовое вливание — неизвестно.
Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что финансирование "Химок" не может быть осуществлено при помощи красно-белых. Слухи по этому поводу возникли после слов Сергея Юрана о том, что в подмосковную команду могут перейти несколько игроков красно-белых.
В РПЛ в следующем сезоне выступят еще три команды из Москвы — "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.