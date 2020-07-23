Один из московских клубов выделит "Химкам" 250 млн рублей

"Химки" получат финансовую поддержку от одного из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Называется сумма в размере 250 млн рублей, сообщает ИА "Чемпионат".

Каким способом будет сделано финансовое вливание — неизвестно.

Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что финансирование "Химок" не может быть осуществлено при помощи красно-белых. Слухи по этому поводу возникли после слов Сергея Юрана о том, что в подмосковную команду могут перейти несколько игроков красно-белых.

В РПЛ в следующем сезоне выступят еще три команды из Москвы — "Локомотив", ЦСКА и "Динамо".