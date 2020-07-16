"Крылья Советов" могут покинуть РПЛ. Все зависит от "Химок"

Самарский клуб "Крылья Советов" займет 15-е место в Российской премьер-лиге. Это стало известно после того, как "Тамбов" получил 3 очка за игру с "Сочи".

У сочинцев девять случаев коронавируса. Команда прилетела в Нижний Новгород, где должен был состояться матч с "Тамбовом", но затем пришли тесты на коронавирус. "Сочи" будет засчитано техническое поражение.

Таким образом, команда обезопасила себя от вылета. Даже если у "Тамбова" и "Крыльев" будет одинаковое количество очков, то самарцы окажутся ниже по личным встречам.

15-е место в РПЛ - зона вылета. Но "Крылья" могут еще спастись. Команда останется в премьер-лиге, если в "Химках" не согласятся на повышение. Решение подмосковного клуба должно быть оглашено в понедельник, 20 июля.