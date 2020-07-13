Роналду принял решение по будущей команде

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение о своём будущем. Нападающий останется в туринской команде, несмотря на слухи об уходе. Португалец в 35 лет не хотел бы менять обстановку, сообщает Tuttosport.

Роналду намерен сосредоточиться на новых достижениях. Так, он хотел бы получить еще одну "Золотую бутсу" и несколько титулов с командой.

Португалец перешёл в "Ювентус" летом 2018 года. Туринцы заплатили 117 млн евро за форварда. У Роналду подписан контракт до конца сезона-2021/22.

В составе "Ювентуса" Роналду провёл 89 матчей, в которых забил 64 гола.