Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение о своём будущем. Нападающий останется в туринской команде, несмотря на слухи об уходе. Португалец в 35 лет не хотел бы менять обстановку, сообщает Tuttosport.
Роналду намерен сосредоточиться на новых достижениях. Так, он хотел бы получить еще одну "Золотую бутсу" и несколько титулов с командой.
Португалец перешёл в "Ювентус" летом 2018 года. Туринцы заплатили 117 млн евро за форварда. У Роналду подписан контракт до конца сезона-2021/22.
В составе "Ювентуса" Роналду провёл 89 матчей, в которых забил 64 гола.
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