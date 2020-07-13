Брат футболиста "Тоттенхэма" Орье застрелен в Тулузе

Кристофер Орье, брат футболиста лондонского "Тоттенхэма" Сержа Орье, погиб в результате огнестрельного ранения. Инцидент произошел рано утром в понедельник у одного из ночных клубов в Тулузе, сообщает GFFN.

Кристофер был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, но врачи не спасли его. Полиция продолжает поиски преступника.

Серж Орье

Ивуариец Орье во Франции выступал за "Ланс", "Тулузу" и "ПЖС". Он дважды становился чемпионом Лиги 1.

В составе национальной сборной провёл 62 игры, в которых забил два мяча.

За "Тоттенхэм" Орье выступает с 2017 года.