У вратаря "Спартака" в поезде украли ботинки

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал о неприятном инциденте в поезде. Футболист ехал в поезде к бабушке в Орёл и лишился обуви.

"Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, спускаюсь и понимаю, что у меня… украли ботинки. Добро пожаловать в Орёл!" — написал Селихов в Instagram.

Голкипер добавил видео, на котором идёт по вокзалу без обуви.

Селихов является уроженцем Орловской области. Профессиональную карьеру он начинал в клубе "Орёл", после чего выступал за "Амкар" и "Спартак".

Вратарь в последний раз выходил на поле в апреле 2019 года в дерби с ЦСКА (0:2). Селихов получил травму, которую лечил продолжительное время.