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Уткин поставил Роднину на место после её слов о Нурмагомедове-старшем

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Журналисту Василию Уткину не понравилось то, как депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Поэтому он решил обратиться к ней и объяснить, где она была неправа.

"Грустя по Абдулманапу, всё время думаю о том, что он вполне мог жить. От этого горше. Но сколько ни кручу эту историю, не могу свести её мораль к словам трёхкратной во многих смыслах Ирины Родниной. Кто такой Абдулманап? Это, безусловно, сильный, умный человек, и одним из самых бесспорных его достоинств была осторожность. Это часть подготовки к самому сложному бою. Это часть воспитания детей. Как провести, уберечь, подготовить", - утверждает журналист.

"Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость — ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап, — всеведущ. Так он остаётся беззащитным для самого крохотного из врагов. А защититься было возможно.Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы «вам сказано — делайте»? Да вы обалдели, любезная моя трёхкратная", - отметил Уткин.

"Но вряд ли на похоронах он произнес: батя, говорили тебе — сиди дома, носи маску! Говорили? А ты? Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Не удивлён, что у них сейчас такие разные жизни. Абдулманап, умный, хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой — ей там просто нравится, одинокая, ухоженная старушка, — и из последних сил пытается быть услышанной и понятой", - добавил он.

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