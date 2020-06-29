В МИД рассказали о туристах, ставших нелегалами после ЧМ-2018

Статс-секретарь МИД России Евгений Иванов рассказал об иностранцах, которые не покинули страну после ЧМ-2018. По его словам, таких людей более 2 тысяч.

"Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу", — приводит "Коммерсант" слова Ианова.

Все они являются нелегальными мигрантами на данный момент. Чемпионат мира завершился почти два года назад. Всего в страну въехало около 650 тысяч иностранцев по паспорту болельщика.

В январе 2019 года сообщалось, что в России на тот момент остались около 5,5 тысяч человек.