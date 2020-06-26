Гончаренко согласился на встречу с руководством ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко сегодня вернётся в Москву. После матча с "Зенитом" (0:4) специалист написал заявление об отставке и улетел в Белоруссию.

По сведениям Sport24, встреча главного тренера и руководителей армейцев состоится сразу после прибытия специалиста в Москву. Официально решение по поводу будущего Гончаренко обещают опубликовать в воскресенье.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Гончаренко отказывается возвращаться в команду.

Виктор Гончаренко

Гончаренко работает с ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством тренера клуб завоевал один трофей — Суперкубок России в 2018 году.