Гончаренко улетел в Белоруссию и не хочет возвращаться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата РПЛ против "Зенита" (0:4) улетел в Белоруссию. Специалист не планирует возвращаться обратно, сообщает Sport24.

По причине отъезда Гончаренко в ЦСКА не состоялось утреннее собрание на базе клуба, которое планировалось. Сбор футболистов назначен на 16.00 по московскому времени. Тренировку проведут Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Вместе с тем руководство ЦСКА планирует провести переговоры с Гончаренко и уговорить тренера остаться.

Виктор Гончаренко

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. В 2018 году команда завоевала единственный трофей со специалистом — Суперкубок России.