"Ливерпуль" стал чемпионом Англии после 31-го тура АПЛ. Титул команде принёс "Челси", который на своём поле обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Победный гол на счету Виллиана.
"Красные" стали недосягаемы для "горожан". Разница между командами стала 23 очка за семь туров до завершения.
Таким образом произошло то, чего фанаты легендарного клуба ждали 30 лет. "Ливерпуль" выиграл чемпионат впервые с сезона-1989/90. Также это первая победа клуба.
Мерсисайдцы завоевали 19-е чемпионство. Рекордсмен английского чемпионата — "Манчестер Юнайтед" — является 20-кратным обладателем трофея.
"Красные" побили рекорд по скорости завоевания титула. Ранее он принадлежал трём клубам:
В разные годы эти команды оформляли чемпионство за пять туров до финиша.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.