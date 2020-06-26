"Ливерпуль" оформил самый быстрый титул в истории английского футбола

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии после 31-го тура АПЛ. Титул команде принёс "Челси", который на своём поле обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Победный гол на счету Виллиана.

"Красные" стали недосягаемы для "горожан". Разница между командами стала 23 очка за семь туров до завершения.

Таким образом произошло то, чего фанаты легендарного клуба ждали 30 лет. "Ливерпуль" выиграл чемпионат впервые с сезона-1989/90. Также это первая победа клуба.

Мерсисайдцы завоевали 19-е чемпионство. Рекордсмен английского чемпионата — "Манчестер Юнайтед" — является 20-кратным обладателем трофея.

Рекорд "Ливерпуля"

"Красные" побили рекорд по скорости завоевания титула. Ранее он принадлежал трём клубам:

"Манчестер Сити";

"Эвертону";

"Манчестер Юнайтед".

В разные годы эти команды оформляли чемпионство за пять туров до финиша.