В Испании будут показывать чемпионат РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) договорилась о продаже трансляций матчей чемпионата России в Испании, Кипре и странах Балканского полуострова, сообщает пресс-служба РПЛ.

Новый партнёр РПЛ начнёт транслировать матчи с 23-го тура, то есть с сегодняшнего дня. Договор рассчитан до окончания сезона-2021/22.

На платной платформе будут показывать матчи с комментариями на русском языке. Со следующего сезона у зрителей будет возможность выбрать два матча из тура с комментарием на местном языке.