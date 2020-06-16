Олимпийская чемпионка Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка Юлия Липницкая ждёт ребёнка. Олимпийская чемпионка станет мамой в ближайшее время, сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

Липницкая ранее сделала перерыв в ледовых шоу. Отец ребёнка — фигурист Владислав Тарасенко.

Юлия Липницкая

Спортсменка в 2017 году завершила карьеру на любительском уровне. Девушка стала олимпийской чемпионкой в 2014 году на Играх в Сочи.

Также на её счету несколько побед на этапах Гран-при, золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.