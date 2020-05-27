УЕФА оставил вопрос доигровки РПЛ российским властям

Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает "РИА Новости".

"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.

РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19: