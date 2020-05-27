Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает "РИА Новости".
"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19:
Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.
Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.
Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на COVID-19. Анализ был взят у игрока 18 мая, сообщает пресс-служба "Рубина".
Заболевание у Пояркова протекает в лёгкой форме. С другими членами команды он не контактировал и сейчас находится на самоизоляции в своей квартире в Казани.
Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID сдал футболист "Рубина" Константин Плиев. Игрок находится в Северной Осетии.
Остальные футболисты, в том числе легионеры, а также тренерский штаб и персонал команды сдали отрицательные тесты.
Напомним, чемпионат России сезона-2019/20 должен возобновиться 21 июня, а завершиться — 26 июля.
"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил Джошуа Киммих в конце первого тайма.
Неприятности на этом для дортмундцев не закончились — команда потеряла своего лидера Эрлинга Холанда. Во второй половине он ушёл на замену из-за проблем с икроножной мышцей. Срок восстановления 19-летнего футболиста пока неизвестен.
Норвежец перешёл в "Боруссию" зимой. В 14 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.
"Бавария" создала задел перед "Боруссией". Теперь между командами семь очков. До завершения чемпионата осталось провести шесть туров, то есть мюнхенцам необходимо одержать четыре победы.
Лидер чемпионата сыграет против:
Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.
"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — приводит "Советский спорт" слова Касаткиной.
23-летний теннисистка в своей карьере выиграла 2 титула WTA. В 2018 году она вошла в десятку рейтинга организации.
Касаткина на данный момент заработала чуть более 5 млн долларов призовых.
С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.
"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.