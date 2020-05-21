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Тренер Логинова может возглавить сборную Болгарии по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Федерация биатлона Болгарии подтвердила информацию о том, что два российских специалиста могут начать работу с командой. Ими станут Александр Касперович и Сергей Башкиров.

Российские тренеры будут работать с объединённой сборной мужчин и женщин.

"У нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединенную команду по биатлону среди мужчин и женщин", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы болгарской федерации.

Александр Касперович

Касперович начал тренерскую деятельность с 1986 года, возглавив юниорскую женскую сборную СССР.

  • 1992 — 1994 г. г. — тренер женской сборной России.
  • 1994 — 1997 г. г. — тренер юниорской женской сборной России.
  • 1997 — 2001 г. г. — тренер женской сборной России.
  • 2002 — 2004 г. г. — тренер юниорских сборных России.
  • 2004 — 2014 г. г. — тренер сборной России по резерву.
  • 2013 — 2014 г. г. — тренер Евгения Гараничева и Алексея Волкова.
  • 2014 — 2015 г. г. — тренер мужской сборной России.
  • 2015 — н. в. — тренер Александра Логинова.

Сборная Болгарии по биатлону

В сезоне-2019/20 мужская сборная Болгарии заняла 15-е место в Кубке наций, женская команда была 22-й.

В следующем сезоне квота мужской команды на этапа Кубка мира — 4 спортмена, женской — 3.

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Темы биатлон александр логинов александр касперович кубок мира по биатлону
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Тренер Логинова может возглавить сборную Болгарии по биатлону
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