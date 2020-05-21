Федерация биатлона Болгарии подтвердила информацию о том, что два российских специалиста могут начать работу с командой. Ими станут Александр Касперович и Сергей Башкиров.
Российские тренеры будут работать с объединённой сборной мужчин и женщин.
"У нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединенную команду по биатлону среди мужчин и женщин", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы болгарской федерации.
Касперович начал тренерскую деятельность с 1986 года, возглавив юниорскую женскую сборную СССР.
В сезоне-2019/20 мужская сборная Болгарии заняла 15-е место в Кубке наций, женская команда была 22-й.
В следующем сезоне квота мужской команды на этапа Кубка мира — 4 спортмена, женской — 3.
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