В ЦСКА, "Ростове" и "Арсенале" рассказали о тестировании на коронавирус

Футболисты российских клубов проходят тестирование на коронавирус перед возобновлением тренировочного процесса. Сегодня стали известны результаты проверки ещё в трёх клубах.

ЦСКА

В ЦСКА сообщили о том, что все игроки, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на COVID-19. Легионеры будут сдавать анализы отдельно после прибытия в Россию.

"Ростов"

Игроки "Ростова" прошли тестирование в полном составе. Отсутствовал только защитник Деннис Хаджикадунич, который в скором времени прибудет из Швеции.

"Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат", — говорится в сообщении клуба.

"Арсенал"

Футболисты тульского "Арсенала" также сдали все отрицательные тесты на коронавирус. 20 мая команда должна возобновить тренировки.

По словам гендиректора "Арсенала" Гурама Аджоева, в Россию должны вернуться ещё два легионера — Бауэр и Лодыгин.

Положительные тесты на COVID-19

Ранее сообщалось, что в трёх командах обнаружено заболевание коронавирусом. Официально сообщалось о положительных тестах у таких футболистов: