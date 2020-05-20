Футболисты российских клубов проходят тестирование на коронавирус перед возобновлением тренировочного процесса. Сегодня стали известны результаты проверки ещё в трёх клубах.
В ЦСКА сообщили о том, что все игроки, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на COVID-19. Легионеры будут сдавать анализы отдельно после прибытия в Россию.
Игроки "Ростова" прошли тестирование в полном составе. Отсутствовал только защитник Деннис Хаджикадунич, который в скором времени прибудет из Швеции.
"Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат", — говорится в сообщении клуба.
Футболисты тульского "Арсенала" также сдали все отрицательные тесты на коронавирус. 20 мая команда должна возобновить тренировки.
По словам гендиректора "Арсенала" Гурама Аджоева, в Россию должны вернуться ещё два легионера — Бауэр и Лодыгин.
Ранее сообщалось, что в трёх командах обнаружено заболевание коронавирусом. Официально сообщалось о положительных тестах у таких футболистов:
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