Боец Эминов рассказал о необычной пневмонии в Дагестане

Боец смешанных единоборств Мухаммед Эминов рассказал о своём заболевании пневмонией. Спортсмен заявил о необычных симптомах, хотя до конца не верит, что подхватил коронавирус нового типа COVID-19.

По словам Эминова, у него диагностировали правостороннюю пневмонию, но тест на коронавирус не сделали. Боец рассказал о большом количестве смертей от пневмонии.

"Тест не делал. Здесь нам всем с тестами отказывают. У нас тут какой-то вирус непонятной пневмонии ходит в республике. Люди умирают от него почти каждый день", — заявил Эминов в интервью "СЭ".

Лечение спортсмен проходит без госпитализации и принимает тяжелые антибиотики. По его словам, даже в таком случае температура не проходит.

"У этой пневмонии чуть другие симптомы. Это что-то другое. Не буду утверждать, что это COVID-19, но что-то другое ходит в республике. Да и в стране, наверное. Потому что симптомы, как при пневмонии, но немножко отличаются все-таки. Температура не понижается. Даже после антибиотиков. Кашель появился на четвертый день. Горло не болит, мокроты нет", — заявил Эминов.

Ранее с диагнозом "пневмония" из Махачкалы в Москву был доставлен отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. В больнице у него случился инфаркт, 57-летний мужчина находился в коме.