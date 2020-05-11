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Источник Правда.Ру

Футболисты и тренер "Вальядолида" заразились коронавирусом

Спорт » Командные виды » Футбол

Два игрока и один из тренеров "Вальядолида" сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19. Имена не разглашаются, но известно, что они входят в основной состав команды.

В понедельник "Вальядолид" возобновил тренировки на базе клуба. Перед каждым занятием футболисты проходят тестирование, сообщает Marca.

Ожидается, что чемпионат Испании возобновится 12 июня. Матчи будут проходить ежедневно в течение пяти недель.

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