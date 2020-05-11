Два игрока и один из тренеров "Вальядолида" сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19. Имена не разглашаются, но известно, что они входят в основной состав команды.
В понедельник "Вальядолид" возобновил тренировки на базе клуба. Перед каждым занятием футболисты проходят тестирование, сообщает Marca.
Ожидается, что чемпионат Испании возобновится 12 июня. Матчи будут проходить ежедневно в течение пяти недель.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.