Футболисты и тренер "Вальядолида" заразились коронавирусом

Два игрока и один из тренеров "Вальядолида" сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19. Имена не разглашаются, но известно, что они входят в основной состав команды.

В понедельник "Вальядолид" возобновил тренировки на базе клуба. Перед каждым занятием футболисты проходят тестирование, сообщает Marca.

Ожидается, что чемпионат Испании возобновится 12 июня. Матчи будут проходить ежедневно в течение пяти недель.