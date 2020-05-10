Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой Джастина Гэтжи в поединке против Тони Фергюсона.
"Это было впечатляюще. Поздравляю. Очень умный бой", — написал Нурмагомедов в Twitter.
Теперь Гэтжи должен провести бой с Нурмагомедовым. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что поединок может состояться уже этим летом.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.