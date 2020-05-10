Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой Джастина Гэтжи в поединке против Тони Фергюсона.

"Это было впечатляюще. Поздравляю. Очень умный бой", — написал Нурмагомедов в Twitter.

Теперь Гэтжи должен провести бой с Нурмагомедовым. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что поединок может состояться уже этим летом.