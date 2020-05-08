Хоккеист ЦСКА Романов стал игроком "Монреаля"

Защитник ЦСКА Александр Романов подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Монреаль", сообщает пресс-служба "Канадиенс". Хоккеист был выбран канадской командой на драфте 2018 года под 38-м номером.

Романов в КХЛ

20-летний хоккеист провёл в основном составе ЦСКА два сезона. Он отыграл 86 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 10 передач. В Кубке Гагарина в его активе 8 поединков.

Романов в сборной России

Хоккеист выступал за сборную России на юниорских (до 18 и до 20 лет) чемпионатах мира. Он провёл 19 матчей, забросив 3 шайбы и сделав 14 передач.