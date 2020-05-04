Министр спорта обещает не допустить бардака в российском биатлоне

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов высказал позицию министерства спорта по скандалу вокруг Союза биатлонистов России (СБР). Ранее правлением СБР было вынесено решение о проведении внеочередной отчётно-выборной конференции.

СБР сейчас возглавляет Владимир Драчёв. Ветераны биатлона около месяца назад призвали его уйти в отставку. Позже был скандал с исполнительным директором Сергеем Голиковым, который обвинил главу СБР в растрате.

Кроме того, Драчёва обвиняют в том, что он не может найти спонсоров для российского биатлона. Многим сотрудникам на протяжении полугода не платили зарплату.

Министр спорта Олег Матыцин выступил с заявлением, в котором призвал биатлонистов не допустить ситуацию во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), у которой была отозвана аккредитация.