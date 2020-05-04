Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов высказал позицию министерства спорта по скандалу вокруг Союза биатлонистов России (СБР). Ранее правлением СБР было вынесено решение о проведении внеочередной отчётно-выборной конференции.
СБР сейчас возглавляет Владимир Драчёв. Ветераны биатлона около месяца назад призвали его уйти в отставку. Позже был скандал с исполнительным директором Сергеем Голиковым, который обвинил главу СБР в растрате.
Кроме того, Драчёва обвиняют в том, что он не может найти спонсоров для российского биатлона. Многим сотрудникам на протяжении полугода не платили зарплату.
Министр спорта Олег Матыцин выступил с заявлением, в котором призвал биатлонистов не допустить ситуацию во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), у которой была отозвана аккредитация.
"Смысл как раз заключается в том, что министр просто предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существуют подобного рода вакханалия и бардак", — приводит "РИА Новости" слова Кравцова.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.