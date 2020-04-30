"Крылья" закрыли комментарии под постом о наказании Фролова

Самарский клуб "Крылья Советов" ограничил возможность комментирования записи в соцсети "ВКонтакте", в которой говорится про наказание вратаря Евгения Фролова. Под постом всего пять сообщений самарских болельщиков, которые набрали приличное количество "лайков".

Ранее Фролов дал интервью журналисту Сергею Егорову, в котором раскритиковал власть. Голкипер заявил, что руководители государства делают из народа "рабов", а также высказал недовольство теми мерами, которые предпринимаются во время пандемии коронавируса.

Реакция клуба

"Крылья" отреагировали на это сообщением, в котором высказали несогласие с позицией футболиста. Самарский клуб пообещал оштрафовать голкипера. Позже сообщение было изменено, вместо слов о штрафе появилось "дисциплинарное взыскание".

Евгений Фролов

Фролов выступает в составе "Крыльев Советов" с этого года. Ранее он играл за такие команды:

"Мордовия";

"Знамя Труда";

"Торпедо" (Москва);

"Динамо" (Москва);

"Сахалин";

"Кубань";

"Балтика";

"Оренбург";

"Сочи".

За всю карьеру 32-летний вратарь провёл около 160 матчей.