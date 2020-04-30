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Источник Правда.Ру

"Крылья" закрыли комментарии под постом о наказании Фролова

Спорт » Командные виды » Футбол

Самарский клуб "Крылья Советов" ограничил возможность комментирования записи в соцсети "ВКонтакте", в которой говорится про наказание вратаря Евгения Фролова. Под постом всего пять сообщений самарских болельщиков, которые набрали приличное количество "лайков".

Ранее Фролов дал интервью журналисту Сергею Егорову, в котором раскритиковал власть. Голкипер заявил, что руководители государства делают из народа "рабов", а также высказал недовольство теми мерами, которые предпринимаются во время пандемии коронавируса.

Реакция клуба

"Крылья" отреагировали на это сообщением, в котором высказали несогласие с позицией футболиста. Самарский клуб пообещал оштрафовать голкипера. Позже сообщение было изменено, вместо слов о штрафе появилось "дисциплинарное взыскание".

Евгений Фролов

Фролов выступает в составе "Крыльев Советов" с этого года. Ранее он играл за такие команды:

  • "Мордовия";
  • "Знамя Труда";
  • "Торпедо" (Москва);
  • "Динамо" (Москва);
  • "Сахалин";
  • "Кубань";
  • "Балтика";
  • "Оренбург";
  • "Сочи".

За всю карьеру 32-летний вратарь провёл около 160 матчей.

Темы футбол фк крылья советов
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