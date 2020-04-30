Самарский клуб "Крылья Советов" ограничил возможность комментирования записи в соцсети "ВКонтакте", в которой говорится про наказание вратаря Евгения Фролова. Под постом всего пять сообщений самарских болельщиков, которые набрали приличное количество "лайков".
Ранее Фролов дал интервью журналисту Сергею Егорову, в котором раскритиковал власть. Голкипер заявил, что руководители государства делают из народа "рабов", а также высказал недовольство теми мерами, которые предпринимаются во время пандемии коронавируса.
"Крылья" отреагировали на это сообщением, в котором высказали несогласие с позицией футболиста. Самарский клуб пообещал оштрафовать голкипера. Позже сообщение было изменено, вместо слов о штрафе появилось "дисциплинарное взыскание".
Фролов выступает в составе "Крыльев Советов" с этого года. Ранее он играл за такие команды:
За всю карьеру 32-летний вратарь провёл около 160 матчей.
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