"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова за высказывания о властях

Футбольный клуб "Крылья Советов" отреагировал на скандальные высказывания вратаря команды Евгения Фролова. В интервью журналисту Сергею Егорову на YouTube футболист раскритиковал правительство России и президента страны Владимира Путина.

Фролов о правительстве

Фролов заявил, что правительство России не думает о гражданах. По его мнению, все люди в РФ находятся "под колпаком".

"На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб", — заявил Фролов.

Фролов про Путина

Также критике подвергся президент страны. По мнению голкипера, те действия, которые предлагает Путин по борьбе с пандемией, не работают. Заявления главы государства по ТВ футболист назвал пустословием.

"То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. У меня люди просят дать денег в долг, кредит. Я говорю: "А как же кредитные каникулы?" Мне отвечают: "Банки требуют еще больше". То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, ничего. И что делать? И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому", — считает Фролов.

Реакция "Крыльев Советов"

Клуб отреагировал официальным заявлением на своём сайте. В самарской команде отметили, что футболист высказываниями нанёс ущерб интересам клуба. За это Фролов будет оштрафован.