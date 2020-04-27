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Источник Правда.Ру

"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова за высказывания о властях

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Крылья Советов" отреагировал на скандальные высказывания вратаря команды Евгения Фролова. В интервью журналисту Сергею Егорову на YouTube футболист раскритиковал правительство России и президента страны Владимира Путина.

Фролов о правительстве

Фролов заявил, что правительство России не думает о гражданах. По его мнению, все люди в РФ находятся "под колпаком".

"На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб", — заявил Фролов.

Фролов про Путина

Также критике подвергся президент страны. По мнению голкипера, те действия, которые предлагает Путин по борьбе с пандемией, не работают. Заявления главы государства по ТВ футболист назвал пустословием.

"То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. У меня люди просят дать денег в долг, кредит. Я говорю: "А как же кредитные каникулы?" Мне отвечают: "Банки требуют еще больше". То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, ничего. И что делать?

И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому", — считает Фролов.

Реакция "Крыльев Советов"

Клуб отреагировал официальным заявлением на своём сайте. В самарской команде отметили, что футболист высказываниями нанёс ущерб интересам клуба. За это Фролов будет оштрафован.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяют мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам.

Все болельщики по достоинству оценили преимущества стадиона "Самара Арена", появление которого было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжёлое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях", — говорится в заявлении клуба.

Темы рпл футбол владимир путин фк крылья советов
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