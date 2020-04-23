Овечкин и Гретцки собрали $40 тыс. на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки провели поединок в симуляторе NHL2020. Хоккеистам удалось собрать 40 тыс. долларов на борьбу с COVID-19.

Поединок транслировался на канале "Вашингтона" в Twitch, а болельщики могли отправить пожертвования. В первой игре Гретцки победил со счётом 5:4 в овертайме. Вторую выиграл Овечкин.

Средства будут распределены через благотворительные фонды "Вашингтона" и "Эдмонтона".