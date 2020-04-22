Запашного не накажут за оскорбление футбольных фанатов

Полиция отказалась заводить дело против дрессировщика Эдгара Запашного, который ранее произнес несколько оскорбительных выражений в адрес футбольных болельщиков. По сведениям Телеграм-канала Mash, фанаты подали заявление в органы, которые имели право открыть дело по статье 282 УК РФ за возбуждение ненависти.

Правоохранительные органы не выявили состава преступления.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах предложил "ввести ОМОН", "покрошить этих болельщиков" и "переломать им части тела". Заявление на директора Большого московского цирка подали фанаты "Спартака".