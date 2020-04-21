"Ростов" продлит контракт с защитником Козловым

"Ростов" продлит контракт с защитником Алексеем Козловым. Клуб воспользуется опцией пролонгации соглашения на один год. Ранее контракт был подписан по схеме "1+1", сообщает "СЭ".

33-летний Козлов в этом сезоне провёл 22 матча в РПЛ. Он сделал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

Карьера Козлова

Кроме "Ростова", Козлов выступал за:

"КАМАЗ";

"Кубань";

"Динамо" (Москва).

В клубной карьере на его счету 291 матч и 10 голов.

В составе сборной России защитник провёл 15 матчей, в том числе два на чемпионате мира-2014.