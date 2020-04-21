Суд рассмотрит жалобу Кокорина и Мамаева 13 мая

Рассмотрение кассации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перенесено на 13 мая. Защита игроков оспаривает приговор суда по делу о двух драках в центре Москвы, произошедших 8 октября 2018 года, сообщает РИА "Новости".

От действий футболистов тогда пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии, Кокорин 1 год 6 месяцев. В сентябре 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.

В жалобе адвокаты указали, что суд признал виновными футболистов за нанесение одних и тех же телесных повреждений Соловчуку. Кроме того, защита указала, что подсудимые не действовали из хулиганских побуждений, как указано в приговоре.